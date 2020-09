Una via dedicata a Pietro Buccalossi, ok dal Consiglio Comunale di Milano

Una via dedicata Pietro Bucalossi, già sindaco di Milano negli anni sessanta e protagonista della vita politica milanese tra gli anni ‘50 e ‘70. È stata approvata dal consiglio comunale all’unanimità, nella seduta di oggi, la mozione presentata in tal senso dal capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. “E’ stato un protagonista della vita politica milanese fra gli anni ‘50 e ‘70, più volte consigliere comunale e sindaco di Milano, deputato, ministro dei Lavori Pubblici e ministro della Ricerca scientifica, vice presidente della Camera. Ha militato nel partito Socialdemocratico, poi nel Partito Socialista Unitario, infine nella Partito Repubblicano ma è stato sempre legato ai valori della libertà, del riformismo, del buongoverno civico. Ha anche dato un grande contributo alle istituzioni sanitarie e scientifiche della città di Milano, avendo ricoperto il ruolo di Primario e direttore dell’Istituto dei Tumori. Oncologo di fama internazionale noto per la grande umanità nei confronti dei pazienti ha avuto tra i suoi allievi anche Umberto Veronesi”, è spiegato nel testo della mozione. “Osservato che la figura di Pietro Buccolassi rappresenta un esempio di virtù civiche e competenze professionali al servizio della città il Consiglio comunale di Milano propone che gli venga intitolata una via della città”, recita infine il testo.