Milano: baby gang scatenate, fenomeno in aumento in tutta la città

Baby gang composte da 5 o 6 elementi, spesso ragazzi molto giovani, sia italiani che stranieri, con una figura all’interno del gruppo, un poco più grande, a fungere da capo. Sono loro i responsabili di aggressioni senza motivo e piccole rapine a danno di coetanei sorpresi da soli quando escono dagli istituti scolastici o attraversano i parchi cittadini. È un fenomeno in forte aumento in tutta la città, fa sapere la polizia, e in alcune zone in particolare, come al Lorenteggio dove negli ultimi giorni sono stati segnalati alcuni pestaggi a danno di ragazzi che si recavano al Campo Olimpia, in via Soderini, nei pressi di via San Gimignano. Una situazione che ha allarmato i genitori della zona e spinto anche il Municipio 6 a intervenire e avvisare le forze dell’ordine. “Il fenomeno ha assunto una rilevanza sempre maggiore dopo la fine del lockdown e questo tipo di episodi si è moltiplicato”, fanno sapere dal commissariato Lorenteggio dove gli agenti stanno già indagando sui possibili responsabili di queste ultime vicende. “Ci sono state segnalate un paio di risse e alcuni scontri di natura violenta con rapine per pochi soldi, o per un telefono cellulare”.