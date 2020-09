Capodanno, niente concerto: Milano cerca un progetto alternativo

Niente concerto di Capodanno in piazza Duomo per l’emergenza Covid, ma “un’iniziativa nuova e tutta da inventare”. Palazzo Marino ha pubblicato un avviso (da oggi sul sito del Comune di Milano, scadenza 23 ottobre) per la selezione di “proposte e progetti che tengano conto della complessa situazione attuale della nostra città, ma anche della volontà di ripartire, di riappropriarsi degli spazi e di incrementare per quanto possibile il turismo a Milano”. I partecipanti – fa sapere il Comune _ potranno proporre un evento multimediale e/o di spettacolo, prevedendo performance, installazioni e progetti di illuminazione quali video mapping e proiezioni, anche in forma integrata tra loro: un evento, insomma, che possa animare di luci e suoni gli spazi, i palazzi storici e il Duomo, dando rilievo agli allestimenti natalizi già presenti sulla piazza, in coerenza con il progetto “Il Natale degli Alberi”, e regalando ai milanesi e ai turisti un’atmosfera magica e suggestiva.

Se per l’iniziativa proposta è prevista la presenza di pubblico, l’accesso dovrà essere gratuito e si dovrà svolgere nel rispetto della vocazione culturale, artistica e ambientale della piazza. In ogni caso, dovrà rispettare i criteri di sostenibilità ambientale adottati dal Comune di Milano per la realizzazione di eventi.