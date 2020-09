Protezione Civile, giornata del ringraziamento in Piazza Duomo

Oltre duecento persone delle diverse rappresentanze si sono schierate in piazza del Duomo, di fronte alla Cattedrale, questa mattina per la giornata di ringraziamento della Protezione Civile, in occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari della Protezione Civile.

Presenti il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, il prefetto di Milano Renato Saccone, l’assessore alla Protezione civile di regione Lombardia Pietro Foroni e il vicesindaco Anna Scavuzzo. “La Lombardia è stata la regione più colpita e la Regione ha fatto un lavoro eccellente, ma ancora più eccellente il lavoro svolto dalla protezione civile della Regione lombardia”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Abbiamo attraversato mesi in cui questa piazza era deserta e ora la riempite con le vostre divise”, ha commentato invece il Prefetto di Milano Renato Saccone. Mentre Pietro Foroni ha ricordato il lavoro dei volontari “dalla distribuzione dei pasti” al presidio “degli ospedali” e degli “istituti penitenziari”, sottolineando che “l’emergenza non è ancora finita”. Anche il vicesindaco Scavuzzo ha sottolineato che “il tempo della prova non è finito ed essere sempre pronti e’ il motto che rinvigorisce ogni giorno il vostro impegno”. (MiaNews)