La GdF arresta 6 narcos e sequestra 14 kg di coca (VIDEO)

Grazie ai loro contatti in Sud America erano in grado di organizzare frequenti spedizioni di cocaina che erano destinate a rifornire alcune delle più importanti piazze di spaccio milanesi quali via Padova e via Procaccini, ma anche Gallarate (VA) e Meda (MB). L’operazione “Suerte Loca” della Guardia di Finanza di Milano ha portato all’arresto di una rete composta da sei narcotrafficanti, provenienti da Perù e Bolivia ma residenti da anni in Italia, e al sequestro di circa 14 kg di cocaina, il cui valore all’ingrosso è stimabile in circa mezzo milione di euro. Avviate nel gennaio del 2019 – a seguito del sequestro di oltre 3 kg di cocaina all’aeroporto di Linate, nei confronti di un passeggero spagnolo di origini colombiane, giunto in Lombardia proveniente dal Cile via Madrid – le indagini hanno rivelato come le spedizioni della cocaina, raffinata in Sud America, avvenissero essenzialmente via area nei principali scali aeroportuali milanesi, anche mediante l’impiego di ovulatori.