Referendum, affluenza in Lombardia al 39.01%

Seggi ancora aperti oggi dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale sul taglio del parlamentari. Alle 23 di ieri l’affluenza, a livello nazionale, è stata del 39.38%. Il dato riguarda tutti i 7.903 Comuni coinvolti. In Lombardia l’affluenza è stata del 39.01%

Il sindaco di Milano Beppe Sala, che ieri mattina è andato a votare, ha parlato della situazione dei seggi milanesi dove sabato il Comune ha dovuto sostituire un significativo numero di presidenti che avevano rinunciato all’ultimo minuto. “Credo che sia l’effetto del timore relativo al Covid. Per fortuna Milano ha risposto – ha commentato Sala -, sono contento che ci sia stata anche una risposta dei dipendenti comunali, 18 presidenti mi pare sono dipendenti comunali. È una buona risposta però certamente c’è timore e lo si vede anche da questi segni”. A Milano sono aperti 1248 seggi in tutta la città. Sabato dall’amministrazione sono state fatte 83 sostituzioni di presidenti di seggi dopo che circa un centinaio avevano rinunciato all’ultimo istante. Per garantire l’apertura dei seggi ci sono state in totale 178 sostituzioni di presidenti e la sostituzione definitiva di 1620 scrutatori