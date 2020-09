Cesano Maderno, nuovo allestimento a Palazzo Arese Borromeo

A Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (Mb) è stato inaugurato il riallestimento filologico della sala Aurora, la più visitata e conosciuta della dimora seicentesca. Alle pareti, sono state posizionate le fedeli riproduzioni di dieci ritratti di principi e sovrani, che fanno parte della collezione Borromeo dell’Isola Madre sul Lago Maggiore. Il riallestimento è stato promosso dall’Associazione “Vivere il Palazzo” e “Il Giardino Arese Borromeo” e reso possibile grazie al contributo di Tiziano Mariani. “Quando ero assessore ai Lavori pubblici nella Giunta Crenna a Cesano Maderno, 40 anni fa, il Consiglio comunale votò l’acquisto del Palazzo investendo i fondi del risarcimento che spettava alla città, per il disastro diossina. Volevamo lasciare un segno e vedo con piacere che, anche grazie all’appassionato lavoro di valorizzazione di questo gioiello storico, culturale, artistico e architettonico, Palazzo Borromeo piano piano continui ad essere restaurato. Qualcosa di bello è stato fatto per questa città. Oggi Palazzo Arese Borromeo è un simbolo riconosciuto ovunque, nel mondo” . Le stampe dei ritratti sono a cura dell’associazione Vivere il Palazzo, in accordo col comune e la sovrintendenza. L’arista, sconosciuto, ha ritratto famosi principi guerrieri del 17esimo secolo, in abito militare. L’evento di sabato è stato un’anteprima della rassegna “Ville Aperte” in Brianza.