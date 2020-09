Meteo, si prepara la svolta autunnale

Tempo prevalentemente soleggiato sul versante adriatico, al Sud, nell’estremo Nordest e sulla Sicilia. Nubi in aumento su Nordovest, Sardegna e regioni centrali. In giornata la probabilità di rovesci sparsi e isolati temporali sarà maggiore sulle Alpi centro-occidentali, sulla pianura piemontese, in Liguria, sull’Appennino settentrionale, in Toscana e nelle zone interne del Centro; qualche isolato rovescio o temporale anche in Sardegna. La sera ancora possibili fenomeni al Nord-Ovest, intorno al settore ligure, su Umbria, Marche e Polesine. Temperature: primi lievi cali al Nord-Ovest, Liguria, medio Tirreno e Sardegna.

Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo di Libeccio sull’alto Tirreno e in Sardegna, dove i mari potranno essere localmente mossi. Calmi o poco mossi i rimanenti bacini.

Lunedì

Nuvolosità variabile su tutte le regioni, più densa su quelle del versante centrale tirrenico, in Emilia e al Nordovest; qualche parziale schiarita in più, soprattutto al mattino, all’estremo Sud e in Sicilia. Nel corso della giornata deboli piogge sparse o rovesci, anche temporaleschi, su Alpi, Piemonte, Liguria, nord e ovest della Lombardia, Emilia Romagna, regioni centrali e, in forma più isolata, in Campania, Lucania, centro-nord della Puglia, nord della Sardegna, Sila e zone interne della Sicilia. Temperature massime in calo di 1-3 gradi al Centro-Nord, in Campania, Lucania e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari per lo più poco mossi.