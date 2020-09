Milano, caccia ai vandali che hanno abbattuto la statua di S.Antonio

Si cercano i vandali che nella notte hanno abbattuto la statua in bronzo di Sant’Antonio, tra via Maroncelli e via Farini a Milano. L’azione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza installate in zona. La statua si trova in quel punto, davanti alla facciata del santuario di Sant’Antonio di Padova, da 88 anni. Per abbatterla, nella notte tra giovedì e venerdì, è bastata, nonostante il peso, la forza di almeno due o tre persone: la statua infatti non è saldata ma appoggiata al piedistallo nella fontana. Sul posto c’è stato un sopralluogo dei carabinieri. Opera dello scultore Giuseppe Maretto, fu collocata in quel punto nel 1932. L’area ora è recintata. Il bronzo del santo non sembra avere subito danni apparenti. Nei prossimi giorni la statua sarà rimessa nella sua posizione originale.