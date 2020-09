Manifestazione in Piazza Duomo, i sindacati: “Ripartire dal lavoro”

“Non vogliamo rivivere l’inferno che abbiamo già vissuto nei mesi scorsi”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil dal tema “Ripartire dal lavoro” in piazza Duomo.

“Migliaia e migliaia di lavoratori sono parcheggiati attraverso ammortizzatori sociali che prima o poi finiranno. Dobbiamo ridare il lavoro queste persone – ha ribadito -. I soldi che arriveranno dell’Europa dobbiamo usarli al meglio”.

Dello stesso parere, anche la segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan: “Il lavoro deve essere al centro delle scelte – ha spiegato a margine del presidio -. Basta bandierine inutili, polemiche inutili. Come ad esempio quella del Mes: negli ultimi 10/15 anni sono stati tagliati nel nostro paese 38 miliardi alla sanità pubblica. Perché dire no al Mes? A 37 miliardi che devono avere solo una caratteristica – ha concluso -, quella di essere spesi nella sanità”.

Il lavoro deve essere la priorità. È questo il pensiero espresso da Elena Lattuada segretaria regionale Cgil: “Vogliamo essere al centro del dibattito: chiediamo al governo un tavolo di regia. Ci vuole un cambiamento ambizioso, vogliamo essere ascoltati”. (MiaNews)