Cade in palestra da parete da arrampicata, grave 38enne

Si stava allenando presso una palestra per arrampicate di via Gaudenzio Fantoli scalando una parete quando, verso le 13.20 di oggi, ha perso la presa ed è caduto da un’altezza superiore agli 8 metri riportando numerose lesioni (una ferita profonda alla testa, un forte trauma al bacino e frattura di femore e polso), come comunicato da Areu. Il 38enne, che era cosciente nel momento in cui sono intervenuti i soccorritori, è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele.