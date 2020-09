Asfalto nuovo per la Statale 36

Proseguono, esclusivamente di notte, i lavori di Anas per il rifacimento delle pavimentazioni lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nei comuni di Colico (Lecco) e Gera Lario (Como). Per consentire i lavori in piena sicurezza è stata predisposta la chiusura dal km 85+700 al km 91+600, in entrambe le direzioni dal lunedi 21 settembre 2020 fino al 3 ottobre 2020 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Gli interventi di pavimentazione da eseguirsi lungo la statale 36 in entrambe le carreggiate saranno effettuati con chiusura non contemporanea della carreggiata Nord e Sud, secondo le esigenze del cantiere, con deviazione del traffico lungo la parallela S.P. 72 tra gli svincoli di Trivio di Fuentes e Piona.