Un altro incidente col monopattino a Milano, dopo quello di ieri. E’ successo la scorsa notte poco dopo l’una in via Buonarroti. Un ragazzo di 27 anni, di origine straniera, è caduto dal monopattino elettrico, per cause da accertare. Ha riportato un trauma cranico e diverse ferite, non gravi, al volto e alla mano. E’ stato subito soccorso dagli operatori del 118 e portato in codice giallo all’ospedale San Carlo.