Due donne arrestate per spaccio a Bonola, sequestrati 7 etti tra hashish e marijuana

Una 67enne e una 26enne italiane sono state arrestate giovedì scorso dal Nucleo Contrasto Stupefacenti della Polizia locale per spaccio e detenzione di oltre 700 grammi di hashish e marijuana. L’operazione è partita da una segnalazione su quanto avveniva in un appartamento di un palazzo in zona Bonola. In seguito all’attività di osservazione gli agenti della Polizia Locale hanno verificato che gli stupefacenti erano nascosti in cartocci di succo di frutta. La più giovane delle due è stata bloccata immediatamente fuori di casa mentre aveva con se involucri contenenti droga: 4 nella borsa (per un peso totale di quasi 160 grammi di marijuana) e 15 nei pantaloni (per un peso totale di 577 grammi di hashish). Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un’apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto delle sostanze con le relative buste.