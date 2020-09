Papa, don Roberto un martire, testimone della carità verso i poveri

Papa Francesco questa mattina al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro ha ricordato don Roberto Malgesini, ucciso ieri a Como. “Desidero ricordare in questo momento don Roberto Malgesini, sacerdote della diocesi di Como che ieri mattina è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di testa”. Così il Pontefice. “Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi famigliari e della comunità comasca – ha proseguito il Papa -, e come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, di questo testimone della carità verso i più poveri”. “Preghiamo in silenzio per don Roberto Malgesini – ha concluso – e per i tutti i preti, suore, laici, laiche che lavorano con le persone bisognose e scartate dalla società”.