Lombardia Film Commission, Fontana: aspetto atti magistratura

“Sta lavorando magistratura. Aspettiamo le risultanze che emergeranno e poi prenderemo decisioni. Per adesso è talmente fumoso tutto che non mi sono neppure fatto un’idea”: così il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della presentazione del piano regionale per la ripresa economica della Lombardia ha risposto a chi gli chiedeva se la Regione intenda revocare gli incarichi che risultano ancora in essere ai commercialisti coinvolti nell’ inchiesta film commission. Il governatore, replicando ai giornalisti circa una “questione morale” all’interno della Lega, ha poi parlato di elementi finora emersi “fondati sul nulla, sulle gole profonde”. “Mi lascia indifferente – ha detto -. Quando avrò letto gli atti farò valutazioni ma non sulle chiacchiere”. (MiaNews)