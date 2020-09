È stato riaperto oggi al traffico ferroviario il Ponte San Michele sull’Adda tra le Province di Bergamo e Lecco. In mattinata l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi ha effettuato un sopralluogo con i sindaci di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda, e l’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile. “Dopo la riapertura al traffico stradale – ha detto l’assessore – oggi è stata la volta della riattivazione della linea ferroviaria. Viene dunque integralmente ripristinato il collegamento fondamentale tra l’Isola bergamasca e la Brianza lecchese. In questi due anni di chiusura, molto difficili per il territorio, come Regione abbiamo fatto il possibile per alleviare i disagi mettendo in campo servizi sostitutivi e collaborando con Rfi, gestore dell’infrastruttura, per accelerare l’iter dei lavori. Ora l’obiettivo è definire, di concerto con gli enti locali, le modalità per la realizzazione dei nuovi ponti sull’Adda”. L’importo complessivo dei lavori di manutenzione del Ponte San Michele è di circa 21,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati da Regione Lombardia.