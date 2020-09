“L’arte di sbagliare alla grande” , il libro del prof Galiano

“È molto più importante insegnare a rialzarsi che a non cadere mai; insegnare a essere veri invece che perfetti”: Così Enrico Galiano uno dei professori più letti e amati d’Italia, che presenta il suo nuovo libro “L’arte di sbagliare alla grande” (ed Garzanti).

Il prof, con sincerità e coraggio, ha deciso per la prima volta di sfatare il mito della perfezione e svelare tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Perché non c’è dubbio: sbagliare può causare ferite che impiegano anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella nostra anima. Ma è necessario per capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare davvero la nostra strada.

Ascolta l’intervista