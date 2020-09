Incendio in un appartamento, a Milano, in via Pier Francesco Cittadini. Una persona è morta tra le fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 2 di notte in un appartamento al quinto piano di un condominio. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a entrare nell’abitazione, hanno trovato il cadavere della vittima, in casa. Ancora ignote le cause del rogo.