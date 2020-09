Giornata speciale per Paolo Limonta, assessore all’Edilizia scolastica del Comune di Milano e maestro elementare, che festeggia il rientro a scuola dopo un’estate trascorsa a seguire gli interventi per preparare gli istituti milanesi alla riapertura nel rispetto delle norme anti covid. “Sto andando a scuola. E sono felice…”, il post di buon mattino con cui l’assessore, stamani, ‘riveste’ i panni del maestro elementare. #FinalmenteScuola, l’hastag che Limonta sceglie dopo aver invitato, ieri, con un post ad applaudire i giovani studenti che tornano in classe: “Domani mattina mi piacerebbe vedere donne e uomini affacciati alle finestre, sui marciapiedi, ai finestrini dei tram e degli autobus, in bicicletta e in monopattino che applaudono le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che vanno a scuola. Perché domani non è il primo giorno di scuola. Domani è il PRIMO GIORNO DI SCUOLA. Un giorno da festeggiare, da accompagnare, da assaporare, da celebrare, da applaudire. Perché domani si torna finalmente a scuola. E la gioia deve essere collettiva…”. Oggi il post dal tram, di buon mattino, e poi una foto davanti alla scuola del Trotter, dove insegna, davanti a un grande striscione con scritto #FinalmenteScuola.