Arrestato pregiudicato a Quarto Oggiaro, deteneva armi e munizioni

La Polizia di Stato, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano, ha sequestrato armi e munizioni e arrestato un cittadino italiano 42enne, pluripregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile insieme ai colleghi del Commissariato Quarto Oggiaro hanno effettuato una serie di perquisizioni a carico di pregiudicati della zona, sospettati di detenere illegalmente delle armi. Quando gli agenti si sono presentati in un’abitazione di via Val Trompia, l’uomo che era all’interno ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola dalla finestra. Tuttavia, alcuni poliziotti che erano sotto il cortile hanno assistito all’intera scena, recuperando l’arma, una pistola semiautomatica calibro 7.65 munita di caricatore rifornito con 8 cartucce, risultata provento di un furto in abitazione commesso nel 2015 a Vigevano. All’interno dell’appartamento sono state rinvenute altre 72 cartucce del medesimo calibro, una mazza in legno realizzata artigianalmente e 13 mila euro in contanti, sottoposti a sequestro perché ritenuti di provenienza illecita. L’uomo, un italiano di 42 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, oltre che per ricettazione ed è stato condotto presso il carcere di San Vittore.

Nell’ambito della stessa attività, che ha visto l’esecuzione di altre tre perquisizioni in materia di armi, sempre a Quarto Oggiaro, in via Capuana, nei locali destinati alla raccolta temporanea dei rifiuti di uno stabile è stata rinvenuta e sequestrata una seconda pistola semiautomatica Glock con matricola abrasa e quindi clandestina, completa di caricatore e cartucce.

Infine, poco distante, in via Longarone, i poliziotti hanno rinvenuto in strada un bossolo esploso. Sono in corso accertamenti anche della Polizia Scientifica.