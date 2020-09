Sparatoria a Oliginate, nel lecchese. E’ successo poco dopo le 13.30 in via Crotto. Sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco e due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due fratelli. Uno, 47 anni, sarebbe in condizioni disperate. L’altro avrebbe invece riportato ferite meno gravi. In fuga l’aggressore. Sul posto i carabinieri.