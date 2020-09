Scuola, Conte ai ragazzi, dovete fare la vostra parte [video]

“Lunedi si torna a scuola. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione come è stato per me ogni primo giorno di scuola. Un’emozione da capo di un governo che ha lavorato al rientro in classe in sicurezza ma anche da padre di un figlio che ritornerà tra i banchi”. Il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio in diretta facebook parla al mondo della scuola, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico che nella maggior parte delle Regioni (Lombardia compresa) comincia domani. “Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio – ha ammesso il premier – ma saremo con tutti voi, al vostro fianco e continueremo a esserlo nei prossimi mesi. La scuola sconta carenze strutturali che si trascinano da anni aggravate dall’attuale pandemia”. Conte ha lanciato un appello ai ragazzi: “Voi dovrete fare la vostra parte, dovete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano”

