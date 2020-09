“Giovedì scorso nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati effettuati 192 tamponi, di cui 65 a bambini in età pediatrica, da 0 a 16 anni. Di questi 65, 6 sono risultati positivi: un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Cinque di loro sono residenti nell’area di Pavia e uno nella Lomellina”. Lo rende noto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, commentando le azioni di sorveglianza messe in atto dall’ATS di Pavia. “Uno tra i bambini risultati positivi – spiega l’assessore – inviato dal pediatra di famiglia in seguito a comparsa di sintomatologia, aveva appena iniziato l’anno scolastico presso una scuola materna della città: ATS Pavia ha quindi disposto che tutti i bambini della sezione frequentata si recassero presso l’ambulatorio di Stradella per sottoporsi al tampone e, come da procedura”.

“I familiari sono stati informati e messi in isolamento domiciliare preventivo e sottoposti a tampone – aggiunge Mara Azzi, direttore generale dell’ATS di Pavia – I compagni di classe e gli insegnanti e alcuni operatori tecnici, identificati come contatto diretto, sono stati sottoposti a tampone venerdì 11 settembre e nella giornata di oggi presso l’ambulatorio di Stradella”. “L’intervento degli operatori di ATS Pavia – commenta l’assessore al Welfare – è stato immediato e efficace e ha permesso di attivare l’indagine epidemiologica per risalire alle persone con cui la bambina ha avuto contatto e di intervenire immediatamente con l’esecuzione dei tamponi a 15 bambini e a 10 adulti, tra insegnanti e operatori scolastici”. Si tratta, per la quasi totalità, di casi secondari di contatti positivi in famiglia.

Per contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali di contenimento del virus, dal 14 settembre la popolazione pediatrica potrà contare su un percorso dedicato alla somministrazione dei tamponi presso gli ambulatori di Vigevano, Pavia e Stradella, nei seguenti giorni e orari:

Vigevano (presso l’Istituto De Rodolfi):Lunedì e martedì, dalle 7,30 alle 11;

Pavia (Stadio Fortunati), Mercoledì e giovedì, dalle 7,30 alle 11;

Stradella (accanto all’ospedale),Venerdì e sabato, dalle 7,30 alle 11.

“Dobbiamo tornare alla normalità e ciò significa tornare a scuola e a frequentare locali, negozi e giardini pubblici ma con intelligenza e con la massima sicurezza soprattutto per la fascia della popolazione più debole, i bambini e gli anziani prima di tutto – evidenzia l’assessore aggiungendo – Non dimentichiamo quindi le 4 armi di prevenzione che abbiamo a disposizione: distanza, mascherina, igienizzazione frequente delle mani e areazione degli ambienti. Semplici abitudini da rispettare con serenità e sicurezza per difenderci da un’eventuale ripresa del virus che dipendono dalla consapevolezza di ognuno di noi di fronte a un rischio che resta alto”.