Scuola, Milano: al via l’installazione dei primi moduli temporanei

Sono arrivati questa mattina i primi sei moduli temporanei dell’azienda Bettiol Srl di Bolzano che ospiteranno gli studenti dell’Istituto comprensivo Console Marcello durante alcuni interventi di manutenzione. La struttura in legno sarà pronta lunedì 14 settembre e ospiterà i ragazzi da mercoledì 16. In totale i blocchi scuola acquistati dal comune, per l’importo complessivo di circa 2.6 milioni di euro, sono 50 e saranno distribuiti all’interno dei municipi 6,7 e 8. Le strutture consentiranno di “rispondere alle esigenze legate al contrasto nella diffusione del Covid-19 e offrire un luogo confortevole per la didattica e l’apprendimento” spiegano da palazzo Marino e ogni modulo potrà ospitare circa 20/25 alunni per un totale di circa 1000/1250 studenti in tutta Milano. I blocchi scuola sono composti con entrata e uscita , servizi igienici dedicati e l’accessibilità da parte degli utenti disabili. Inoltre specificano da palazzo Marino “sono realizzati in modo da garantire il comfort termo-igrometrico interno dei locali e sono dotate delle architetture impiantistiche in grado di supportare la didattica contemporanea”. “Oggi è un giorno importante perché sono arrivati i primi moduli temporanei, per i bambini delle scuole dove ci sono ancora lavori di manutenzione straordinaria come qui in via Console Marcello – ha commentato l’assessore all’Edilizia Scolastica, Paolo Limonta -. Abbiamo scelto dei moduli che non fossero dei container, che rispondano a tutte le esigenze di sicurezza e con un’altezza di tre metri. Abbiamo preferito ritardare di qualche giorno la fruizione per avere queste strutture che sono belle. Il problema che ci siamo posti è che siccome alcuni bambini dovranno starci per alcuni mesi e molti per tutto l’anno, dovevamo assicurarci che fossero in un ambiente sicuro. Nel contratto c’è l’elemento importante dello spostamento, una volta finiti i lavori nelle varie scuole, potranno essere spostati in altri istituti dove inizieranno lavori di manutenzione straordinaria, i primi tre spostamenti saranno a carico della ditta” ha concluso. Gli altri moduli delle scuole di via Rasori, via Gallarate, via Cilea, via Quarenghi, Martinetti, Castellino da Castello, via Forze Armate, via Crimea e degli istituti di via Narcisi, via Gattamelata saranno tutti consegnati durante il mese di settembre e nella prima settimana di ottobre. Nel frattempo gli alunni inizieranno le lezioni in altri spazi delle scuole. (MiaNews)