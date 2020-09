Ruba 11 chitarre a musicista, denunciato 57enne

Undici chitarre per un valore complessivo di 150mila euro. E’ la refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato nell’abitazione di un 57enne italiano incensurato. Gli strumenti erano stati sottratti ad un musicista. Il 57enne è stato denunciato. Le indagini dei poliziotti del Commissariato Sempione sono iniziate lo scorso 8 agosto, a seguito della denuncia del musicista che custodiva le chitarre in un garage in affitto in piazza Giulio Cesare.

La vittima, musicista e tenore aveva scoperto che gli strumenti, di ingente valore economico, tra le quali una “Gibson SJ 200” appartenuta ad Elvis Presley, erano state sostituite con altre chitarre di scarso valore. Gli accertamenti dei poliziotti anno appurato che proprio il locatore del garage affittato, servendosi del proprio badge, si era introdotto per due volte di notte, nel garage e aveva sottratto le chitarre. I poliziotti hanno inoltre accertato che il 57enne, anch’egli collezionista di strumenti musicali, qualche giorno prima del furto aveva acquistato le chitarre di scarso valore, che ha poi sostituito ai preziosi pezzi di collezione. Le perquisizioni degli agenti hanno interessato circa 20 autorimesse, tra Milano e l’hinterland, inclusa l’abitazione del 57enne, trovandovi numerosi strumenti musicali accatastati.

Gli agenti sono riusciti a recuperare tutte le chitarre, ad eccezione di una che nel frattempo era stata venduta su internet.

Tra i pezzi di collezione, oltre a quella suonata da ‘Elvis’, sono tornate al legittimo proprietario una “Guild”, una “Admira”, una “Valeriano Bernal”, una chitarra elettrica “Fender Hot Rod”, una “Martin & Co”, una “Martin HD 28 Vintage” ed infine una “Phiphone Hummingbird”. Il 57enne pertanto è stato denunciato per furto in abitazione.