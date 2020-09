Grave incidente stradale nel comasco, morti due giovani fidanzati

La loro auto è uscita fuori strada, è finita contro un albero e ha preso fuoco. Non c’è stato nulla da fare per i due fidanzati che erano a bordo. I due, entrambi 24enni, sono morti. La ragazza è morta prima, il ragazzo dopo essere stato trasportato all’ospedale di Varese. L’incidente è avvenuto ieri sera a Casate con Bernate, in provincia di Como. La vettura, una Fiat Panda, poco prima delle 22, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada all’altezza di via Socrate, ribaltandosi e finendo contro un albero e poi a ridosso di un fienile. Proprio la vicinanza con il fieno avrebbe fatto sì che l’incendio della vettura divenisse un vero e proprio rogo, con i due corpi imprigionati dalle lamiere. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.