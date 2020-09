Berlusconi, sto lottando per uscire da questa malattia infernale

“Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo al telefono ad un comizio di Fenis, in Val d’Aosta, dal letto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato per coronavirus. L’ex premier vuole tornare il prima possibile nella sua residenza di Arcore. Le sue condizioni migliorano. “Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”, si legge nel bollettino diffuso nel pomeriggio, firmato da Zangrillo, primario della Terapia intensiva del San Raffaele. I quasi 84 anni e le patologie pregresse obbligano comunque alla massima cautela, la fase “delicata” potrebbe non essere ancora superata.