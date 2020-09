Coronavirus, in Lombardia oltre 20mila tamponi i positivi sono 271

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 271 di cui 44 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico, a fronte di 20.781 tamponi effettuati per un rapporto dell’1,3%. Si registrano due nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 158, le persone in terapia intensiva sono 27, rispetto a ieri una in più. Sono 248 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 6 in meno di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.736.911 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: 100 a Milano e provincia, di cui 43 a Milano città, Bergamo 9 , Brescia 30, Como 14, Cremona 4, Lecco 5, Lodi 4, Mantova 8, Monza e Brianza 25, Pavia 24, Sondrio 2, Varese 29.

“Anche oggi Lombardia ha superato i 20 mila tamponi realizzati (20.781) che hanno permesso di scoprire 271 positività” ha commentato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Stiamo cercando e scovando il virus sul territorio con il monitoraggio – ha continuato – le segnalazioni e attraverso il contact tracing. Un virus che nel 90 per cento dei casi si nasconde pericolosamente dietro l’asintomaticità”. “Dal 19 agosto ad oggi – ha ricordato il titolare della delega al Welfare in Giunta regionale – abbiamo effettuato 31.316 tamponi negli aeroporti lombardi a cittadini che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: 23.729 a Malpensa (dopo un rallentamento nella refertazione degli esiti per la mole di tamponi eseguiti ed un problema riscontrato nel laboratorio di riferimento, sono state adottate misure specifiche di rafforzamento della processazione e la situazione è ora sostanzialmente risolta), 1994 a Linate e 5.593 nella struttura ‘drive through’ allestita alla fiera di Bergamo per i passeggeri provenienti dallo scalo di Orio al Serio”. Più di metà degli insegnanti e degli operatori scolastici hanno prenotato il test sierologico: 108.264 su 206.687 unità presenti in Lombardia. Di questi, 4.078 persone hanno avuto esito positivo e sono state sottoposte immediatamente al tampone.