Scuola, lunedì a Milano assemblea pubblica in piazza Baiamonti

Assemblea pubblica organizzata dal sindacato Adl Cobas, lunedì a Milano, a pochi giorni dall’inizio della scuola. L’appuntamento è in piazzale Baiamonti alle 16.30. “Diritti, salute, inclusione: costruiamo insieme la mobilitazione della scuola” si legge nella convocazione del sindacato di base. Diversi i temi che saranno affrontati in questo incontro aperto a insegnanti, personale non docente, genitori e studenti, in vista del nuovo anno scolastico che prende il via tra mille difficoltà per il perdurare dell’emergenza sanitaria.