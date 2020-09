Papa, dopo il Covid serve una conversione ecologica

“Da un lato, si tratta di vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale. Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all’accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate”. E’ il messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti al Forum di “European House-Ambrosetti”, apertosi oggi a Villa d’Este, a Cernobbio. “D’altro lato – aggiunge Francesco -, siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune”. Nel messaggio il Pontefice ricorda che “per questa conversione e questa creatività è indispensabile formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori”. “Per questo – prosegue – li ho invitati, dal 19 al 21 novembre prossimo, nella Assisi del giovane Francesco che, spogliatosi di tutto ‘per scegliere Dio come stella polare della sua vita, si è fatto povero con i poveri e fratello universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima’”.