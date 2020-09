“Mama” il nuovo singolo di Gashi con Sting [VIDEO]

Arriva in radio da venerdì 11 settembre “Mama”, il nuovo singolo del rapper libico Gashi in collaborazione di Sting. Il brano è contenuto nel secondo album di Gashi “1984”, già disponibile in digitale.

Il videoclip ufficiale, diretto da Edgar Esteves (G-Eazy, Chris Brown, Davido) vede un giovane GASHI guardare STING con ammirazione. Ma mano che il video continua, il rapper cresce, si ritrova a realizzare i suoi sogni, e a ispirare le nuove generazioni sul fatto che tutto è possibile.

All’interno di “1984”, composto da 18 tracce, sono presenti importanti feat. con artisti come Pink Sweat$, Njomza, Rose Gold, Diamond Café & Devault, G-Eazy, e Sting.

Nato in Libia, Gashi ha trascorso gran parte della sua vita da rifugiato, spostandosi da un paese all’altro e trovando poi, insieme alla sua famiglia, la propria casa a Brooklyn, NY, dove ha iniziato ad avvicinarsi alla musica. Fin da piccolo, ha assorbito molte influenze musicali, che ha saputo unire creando un suo stile sonoro unico. Il suo sound dinamico gli ha permesso di collaborare con gli artisti più diversi, spaziando da Chris Brown a Travis Scott. Negli ultimi due anni, ha pubblicato il suo album di debutto omonimo, ha registrato sold out in tutto il mondo e ha raggiunto 550 milioni di stream a livello globale e oltre 90 milioni di visualizzazioni.