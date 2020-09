Università, al via oggi i test di medicina

Si terranno oggi a mezzogiorno i test per l’accesso alla facoltà di Medicina. I posti disponibili, in tutto, sono 13.072. Gli aspiranti 66.638, circa duemila candidati in meno rispetto all’anno scorso. “C’è un protocollo molto severo e organizzato che prevede un accesso differenziato, la distanza in aula dove si realizzano i test, mascherine, sanificazione, controllo degli spazi che viene effettuato dall’università stessa con il supporto della protezione civile nazionale e di tutte le altre istituzioni locali, quindi c’è un’organizzazione molto dettagliata che consentirà di svolgere i test in perfetta sicurezza garantendo gli studenti”, ha assicurato il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.