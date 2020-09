Gp Monza, firmata ordinanza regionale: ammessi 300 spettatori

Saranno 300 gli spettatori che potranno assistere al Gran Premio d’Italia di Formula Uno, in programma domenica a Monza. E’ quanto ha stabilito un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Sarà compito degli organizzatori – si legge nell’ordinanza – in base alla capienza degli spazi individuati, ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti”. All’ingresso verrà misurata la temperatura e gli spettatori dovranno indossare la mascherina all’interno dell’autodromo, sia al chiuso che all’aperto.

Il presidente della Regione Lombardia ha firmato l’ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, che “consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della ‘Supercoppa Italiana 2020’ che si svolgeranno presso ‘Mediolanum Forum – Milano’, ‘Enerxenia Arena – Varese’, ‘PalaLeonessa – Brescia’, ‘PalaBancodesio – Desio’, ‘PalaRadi – Cremona’”.

‘SUPERCOPPA ITALIANA 2020’ DI BASKET – “Il numero massimo degli spettatori alle partite della ‘Supercoppa italiana di Basket’ – prevede l’ordinanza – dovrà essere definito dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per l’impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a assicurare il distanziamento tra gli spettatori e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25 % della capienza autorizzata dalle predette Commissioni di vigilanza prima dell’emergenza causata dal COVID-19”.