Si è tenuta questa mattina in piazza Diaz a Milano la cerimonia di commemorazione del Generale dell’Arma Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carrato e dell’agente della scorta, Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo nel 1982. Hanno preso parte il figlio Nando Dalla Chiesa, i fratelli della moglie Gianmaria e Paolo Setti Carraro, il sindaco Giuseppe Sala, il questore Sergio Bracco, gli ex sindaci di Milano Gabriele Albertini e Carlo Tognoli, l’assessore alle Politiche Sociali di Regione Lombardia Stefano Bolognini e il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolé.

“Ricordiamo con orgoglio e commozione un uomo giusto, che ha fatto della propria vita una testimonianza di fedeltà alle istituzioni democratiche e al Paese. Insieme al Generale”, ha detto Sala nel suo intervento, “ricordiamo la moglie Emanuela e l’agente Domenico Russo morti in quel tragico 3 settembre di 38 anni fa. Sono presenti il figlio Nando della Chiesa e Giammaria e Paolo Setti Carraro. Esprimo a tutti loro l’affetto e la solidarietà mia e dei milanesi. Quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita del Generale, una ricorrenza che ci induce a sottolineare con ancora più forza il profilo morale e civile di questo grande servitore del nostro Paese. Carlo Alberto Dalla Chiesa ha dedicato la vita alla libertà, lo ha fatto da carabiniere, con quella fedeltà alle istituzioni che è il segno distintivo di tutta l’Arma. Ha partecipato alla Resistenza opponendosi al nazifascismo, è stato in prima linea alla lotta al terrorismo e all’eversione, e ha dato un contributo determinante alla lotta alla criminalità organizzata. Il coraggio, la tenacia e la coerenza di cui ha sempre dato prova sono andati di pari passo con grandi capacità di indagine e intervento, che ne hanno fatto un innovatore nel contrasto alle mafie. Quell’impegno, portato avanti fino all’estremo sacrificio, ci ricorda che la mafia è un nemico assoluto che dobbiamo continuare a combattere senza reticenze, senza ambiguità, tutti insieme. Lottare contro la mafia significa liberare nuove energie e permettere all’economia sana di generare lavoro per tutti. Il nostro paese ha maturato una profonda coscienza del pericolo rappresentato dalla criminalità organizzata. Oggi nessuno nega, ovunque, anche a Milano, che la mafia esista e cerca di infiltrarsi nel tessuto sano della nostra società, anche nel nord del paese. Questa consapevolezza, e con essa la capacità e la volontà di opporsi a quel male che corrode la nostra società, è anche il frutto del sacrificio di grandi uomini”, ha concluso Sala.

