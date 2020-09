Coronavirus, Barbara e Luigi Berlusconi in isolamento a Villa Certosa

Sono in isolamento domiciliare a Villa Certosa, in Sardegna, Barbara e Luigi Berlusconi, risultati positivi al coronavirus un paio di settimane fa. Il padre Silvio Berlusconi ieri ha scoperto di avere il virus. Il leader di Forza Italia, secondo quanto si è saputo, ha lasciato Villa Certosa il 19 agosto, appena appreso che potevano esserci positivi in famiglia, e si è trasferito ad Arcore. Pochi giorni prima, la sera di Ferragosto, Berlusconi a Villa Certosa avrebbe ospitato una festa con alcune decine di persone. Rientrato ad Arcore, Berlusconi si è sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, risultati negativi, e nella sua villa in Brianza ha ricevuto diversi esponenti politici da tutta Italia lavorando alla compilazione delle liste per le elezioni Regionali. Il 27 agosto, secondo quanto risulta, Berlusconi si sarebbe trasferito in Francia, a Valbonne, dove ha una residenza sua figlia Marina. Tornato ad Arcore il primo settembre, si è sottoposto al tampone risultato positivo.