Un etto e mezzo di marijuana in casa a Milano, arrestata 32enne

Questa mattina all’alba, in via Marchesi de Taddei a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato una donna italiana di 32 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I poliziotti della volante del Commissariato Sempione, poco prima delle ore 05.00, hanno proceduto al controllo di un uomo sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali in via Macchiavelli. Una volta entrati nell’appartamento, i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana e la donna che si trovava in quel momento nell’abitazione ha consegnato loro una bustina con 16,53 grammi di marijuana che aveva nello zaino.

Gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione della donna, in zona Sempione, dove hanno sequestrato altri 105 grammi di marijuana rinvenuti in un barattolo sotto la scrivania nella sua camera da letto, una bustina con altri 35,35 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.