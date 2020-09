Sequestrati anabolizzanti e armi al confine con la Svizzera

Nei giorni scorsi, funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Oria Valsolda e militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Oria (Co) hanno sequestrato armi, sostanze anabolizzanti e droghe a un quarantenne italiano.

L’uomo è stato fermato mentre era a bordo della propria autovettura in direzione Svizzera. La guida incerta nell’approssimarsi al confine e una risposta poco convincente alle domande di rito hanno insospettito i funzionari agenti e i militari della Guardia di Finanza.

I successivi controlli negli uffici della Sezione doganale hanno consentito di trovare, tra gli

effetti personali dell’uomo una compressa di efedrina, dissimulata all’interno di una

confezione di una nota marca di comuni integratori per uso sportivo, mentre altre sostanze

anabolizzanti sono state trovate a seguito di un’ ispezione del veicolo.

Le ulteriori indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, hanno condotto alla perquisizione domiciliare presso due abitazioni nella disponibilità del quarantenne fermato. In una di queste perquisizioni, si è reso necessario l’intervento dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso.

A compimento della complessa attività sono stati sequestrati:

una pistola semiautomatica Bernardelli, calibro 7,65 con due caricatori e 18 proiettili

dello stesso calibro;

una pistola revolver HW, calibro 357 Magnum, con 20 proiettili dello stesso calibro;

415 millilitri di sostanze anabolizzanti;

181 grammi circa di droghe sintetiche e naturali (metanfetamina in cristalli e in

compresse, efedrina, oxandrolone, marijuana).

I reati contestati vanno dalla detenzione abusiva di armi all’uso abusivo di sostanze anabolizzanti e di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del Magistrato, l’uomo è stato denunciato a piede libero.

.