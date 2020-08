Paziente 1, la foto in vetrina nel negozio di famiglia

«Noi che abbiamo avuto la forza di ripartire… voi clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi. A voi il nostro grazie e… Viva l’Italia!». E’ la frase che accompagna la fotografia del paziente 1, Mattia, con la moglie e la figlia, esposta nella vetrina del negozio di famiglia a Casalpusterlengo (Lodi). L’occasione, – come scrive Il Corriere della Sera – è stata la festa patronale. Mattia è stato il primo paziente a cui è stato riscontrato il coronavirus, lo scorso febbraio. E’ rimasto in terapia intensiva per alcune settimane. Poi, finalmente, la guarigione e la nascita della figlia.