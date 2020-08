Monopattini, a Milano la flotta di Voi Technology

“Voi technology” aggiunge la sua flotta di 750 monopattini in sharing nel capoluogo meneghino. Già presente in oltre 45 città europee tra cui Madrid, Berlino, Oslo, Helsinki, Lisbona e Copenaghen, con la presenza dell’assessore alla Mobilità Marco Granelli, l’azienda ha lanciato questa mattina i suoi monopattini a Milano. “Adesso arriviamo a 5 mila 500 in strada e nei prossimi giorni a 6 mila con Lime – ha detto Granelli -. Quindi a quello che avevamo previsto come ampliamento per mettere a disposizione della città una mobilità sostenibile”.

I monopattini saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il prezzo del servizio è di un euro per lo sblocco del monopattino e di 19 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Per il primo mese dal lancio non verrà applicato il costo di sblocco all’inizio della corsa, inoltre tutti i nuovi utenti riceveranno 5 euro di bonus con il codice “MILANO2020”. Come da legge il limite di velocità è di 25km/h che viene modificato nelle varie zone della città.

“Milano è una delle principali città simbolo della micro sostenibilità e siamo felici di lanciare i nostri monopattini in un territorio così propenso alla mobilità condivisa – ha spiegato Lucas Bornert, General Manager, Voi Technology Francia e Italia -. In Voi la sicurezza è nel nostro DNA e oggi più che mai mettiamo a disposizione la competenza e la formazione maturate per migliorare l’esperienza dei monopattini, assicurando ai nostri utenti affidabilità e introducendo garanzie continue”. Il modello di monopattino dotato anche di porta cellulare è il “Voiager 3X”.

“Il primo sabato di ottobre organizzeremo un evento per spiegare l’utilizzo sicuro del monopattino e distribuiremo anche dei caschetti” ha concluso Alessio Calenda, Operation Manager Italia. (MiaNews)