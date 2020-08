Ibrahimovic è risultato negativo al tampone. Lo fa sapere il club rossonero. Il centravanti svedese oggi pomeriggio sosterrà il suo primo allenamento stagionale con il Milan dopo il rinnovo del contratto. Ibra si è sottoposto al test del coronavirus sabato, non appena sbarcato a Milano in tarda serata. Stesso risultato, viene spiegato, anche per i test di Franck Kessie e Ismael Bennacer, rientrati ieri in giornata a Milanello dopo la sosta estiva.