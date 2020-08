Granelli, ciclabile di viale Monza per la sicurezza di tutti

“Viale Monza è una strada dove abbiamo avuto in nove anni un incidente ogni tre giorni e 150 feriti all’anno quindi è chiaro che il suo uso non è sicuro”. Lo ha detto a margine del lancio della flotta di monopattini elettrici in sharing di Voi Technology l’assessore alla Mobilità Marco Granelli interpellato sul presidio di questa mattina della Lega contro la pista ciclabile lungo viale Monza. “Abbiamo provato a inserire una corsia ciclabile che aiuta a mettere un po’ di ordine. Riduciamo la sosta irregolare e aumentiamo quella regolare nelle vie limitrofe. Ho letto diverse dichiarazioni con numeri fantasmagorici, ma abbiamo tolto 80 posti irregolari su un viale che ne ha migliaia regolari. Vedremo come procederà la sperimentazione ma crediamo che serva più sicurezza per tutti”.