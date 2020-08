Droga e machete in tabaccheria, arrestato 45enne

La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un 45enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, hanno individuato l’attività illecita svolta all’interno di una tabaccheria in zona Bicocca. Giunti sul posto, i poliziotti ieri mattina hanno controllato e perquisito il titolare e il negozio stesso: nonostante l’uomo avesse dichiarato di non detenere nulla di illegale alla loro specifica domanda, i poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno rinvenuto nell’ ufficio un borsello con 1.500 euro, materiale per il confezionamento e due involucri con 70 grammi di marijuana l’uno e quasi 30 grammi di hashish l’altro. Nel locale, inoltre, gli agenti hanno trovato e sequestrato un machete di grosse dimensioni per il cui porto il 45enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.