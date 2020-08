Coronavirus, +316 positivi in Lombardia: il 65% sono rientri dalle vacanze

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 316 di cui 42 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico a fronte di 19.721 tamponi effettuati. Si registrano tre nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 84, le persone in terapia intensiva sono 17, rispetto ieri 3 in più. Sono 172 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1. 555.403 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 133, di cui 81 a Milano città, Bergamo 18, Brescia 44, Como 13, Cremona 8, Lecco 11, Lodi 9, Mantova 17, Monza e Brianza 23, Pavia 6, Sondrio 2, Varese 17. “Anche oggi – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera – il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda proprio chi torna dalle vacanze”.