Trasporto Pubblico, Granelli: lavorare insieme a regole aggiornate

“Il 14 settembre riaprono le scuole e con l’autunno sempre più persone ricominciano a muoversi per lavoro. Dobbiamo fare in modo che le nostre città non si ritrovino intasate dal traffico, piene di auto e inquinamento. Serve utilizzare al meglio e al massimo in sicurezza il trasporto pubblico e poi molte due ruote (bici, monopattini, moto) e sharing”. Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, con un post di ieri sera, dopo aver partecipato “per conto dei Comuni italiani ad un incontro con il Governo e il coordinamento delle Regioni: obiettivo trovare la strada per una mobilità sicura, capace di trasportare in sicurezza e senza traffico molte persone. Gli enti territoriali hanno espresso fortemente le loro preoccupazioni, tutti insieme Comuni e Regioni”. “Il Governo con i Ministri ai Trasporti, alle Regioni e alla Salute hanno compreso i rischi che abbiamo di fronte – scrive Granelli – e stanno lavorando per assumere le giuste decisioni e responsabilità. Ma dobbiamo fare bene e in fretta. Non si tratta di essere rigidi o lassisti, ma di trovare il modo per contrastare il rischio del contagio e quello del traffico e inquinamento. Quindi abbiamo provato a costruire regole aggiornate per il trasporto pubblico: più persone in bus e metro, ma tutti con mascherine usate correttamente e quelle chirurgiche, igienizzante molto disponibile, mezzi igienizzati, ricambio d’aria costante nei mezzi ogni 3-6 minuti, disposizione delle persone per evitare il faccia a faccia, ridurre al minimo i tempi di compresenza, ecc. Io sono convinto che insieme, tutte le istituzioni e gli esperti, lavorando insieme saranno capaci di trovare la migliore soluzione possibile, contro il contagio, ma anche contro il traffico, e per una mobilità di tutti. Io ce la metterò tutta, insieme ai miei colleghi di tante città, e alle aziende del TPL che ogni giorno anche durante questa emergenza hanno garantito il servizio, con i loro lavoratori e dirigenti”.