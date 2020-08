Droga, spaccio in via Uccelli di Nemi: tre arresti

La Polizia di Stato ha arrestato, ieri, tre persone, un italiano di 48 anni, un 20enne libico e un marocchino di 39 anni, tutti con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate, al termine di una mirata attività di polizia giudiziaria volta al contrasto dello spaccio di droga sul proprio territorio di competenza, hanno individuato un appartamento in via Ucelli di Nemi quale probabile luogo di spaccio di stupefacenti. I poliziotti, in abiti civili, hanno atteso il momento favorevole per entrare nell’abitazione dove vi erano i tre uomini. Una volta all’interno hanno subito notato sul tavolo della cucina un bilancino di precisione per pesare la droga.

Gli agenti hanno perquisito i tre uomini trovando il 20enne libico con una dose di cocaina nella tasca dei bermuda. Nell’abitazione, invece, hanno rinvenuto sopra il divano letto un borsello con 75 grammi di cocaina e mille euro e, nella camera da letto, un secondo bilancino di precisione con materiale per il confezionamento, un’altra dose di cocaina e un barattolo contenente della sostanza bianca utilizzata per il taglio della droga.