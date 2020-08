Finge di essere investito e deruba conducente, arrestato 34enne

Finge di essere stato investito e ruba i soldi al conducente dell’auto: è stato arrestato per rapina aggravata dalla polizia di Stato nella giornata di ieri un 34enne italiano.

La vittima, un uomo 67enne, stava percorrendo in auto via Boscovich angolo via Macchi quando ha sentito un forte urto. Fermandosi e scendendo dalla macchina ha notato il 34enne disteso per terra, che in realtà aveva utilizzando un borsone da palestra per provocare il rumore dell’urto e fingere di essere investito. Dopo essersi rialzato si è avvicinato alla vittima dicendo: “Non ti faccio neanche parlare hai 3 minuti per darmi 300 euro perché mi hai spaccato il telefono”. Sul momento il 67enne ha cercato di chiamare la polizia, ma gli è stato impedito dal 34enne che gli ha strappato dalla mano il portafogli, prendendo 390 euro in contanti, restituendoglielo per poi allontanarsi. Intervenuta la polizia, l’uomo ha fornito le descrizione e una voltante è riuscita a rintracciare ed arrestare il 34enne in piazza della Repubblica.(MiaNews)