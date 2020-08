Controlli dei carabinieri, ieri, che hanno ispezionato quattro esercizi pubblici: un mini market in via Padova, a cui sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 7.600 euro e contestuale sospensione dell’attività per un giorno poiché ha impiegato due lavoratori extracomunitari in nero e non ha rispettato le misure di contenimento della diffusione del Covid-19; un bar, sempre in via Padova, a cui sono state elevate sanzioni per un ammontare di 1.000 euro e contestuale proposta di sospensione dell’attività poiché non ha applicato correttamente le previste procedure di igiene; un ristorante in via Pieri, zona Gorla, multato per un ammontare di 2.000 euro poiché non ha messo in atto correttamente le previste procedure di igiene; un ristorante, in viale Monza, in cui sono state riscontrate irregolarità con sanzioni per un ammontare di 400 euro per non aver rispettato le misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Nella stessa giornata i carabinieri hanno sottoposto a controllo 45 persone e 10 autoveicoli, deferendo in stato di libertà un 26enne bangladese per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. (MiaNews)