Fermato e portato in Questura, si toglie la vita

Fermato per un controllo, si toglie la vita in Questura. E’ successo oggi poco dopo le 12 nella sede della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli. Un algerino di 42 anni ha usato la maglia come cappio e l’ha legata alle sbarre della finestra, uccidendosi. Era stato fermato in zona Porta Venezia, in via Casati, mentre tentava di forzare un’auto insieme a un complice. I due erano stati accompagnati dagli agenti in questura per essere fotosegnalati e sarebbero stati con ogni probabilità denunciati a piede libero. L’algerino è rimasto circa un’ora in isolamento della camera. Quando i poliziotti hanno aperto la porta era ormai senza vita. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare.