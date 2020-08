Sabato rovente ma il caldo è agli sgoccioli

È un’altra giornata soleggiata e molto calda su gran parte dell’Italia: solo i settori alpini più settentrionali, lambiti da una perturbazione, saranno interessati da un aumento delle nuvole. Al mattino brevi rovesci isolati saranno possibili su Valle d’Aosta e alto Piemonte, mentre nella seconda parte della giornata temporali e rovesci sparsi potranno coinvolgere le Alpi centro-orientali e, in serata, qualche temporale sarà possibile anche in Friuli. Temperature in lieve calo sulle Alpi; stazionarie o in ulteriore lieve aumento altrove, ovunque superiori alla norma. Saranno possibili picchi massimi fino a 38 gradi, localmente anche superiori nelle zone più roventi. Venti deboli.

PREVISIONI PER DOMANI

Già al mattino ci sarà il rischio di temporali localmente intensi tra il Piemonte orientale e l’ovest della Lombardia. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali diverranno più diffusi su Lombardia, Emilia, Alpi orientali e Venezie. Le temperature massime caleranno leggermente al Nord; valori ancora fino a 33-34 gradi sulla bassa pianura padana, fino a 36-38 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e Isole.

PREVISIONI PER LUNEDÌ

Tempo ancora instabile al Nord: rovesci e temporali intermittenti saranno probabili soprattutto al Nord-Est e su Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte occidentale. Prosegue il calo delle temperature in quasi tutta l’Italia e quindi termina l’intensa ondata di calore, per effetto dei venti freschi settentrionali che accompagnano la perturbazione. I valori massimi saranno leggermente sotto la media al Nord, vicini alla media nel resto del Paese.